Kenneth Cole y Zynga Traerán la Primera Colaboración en su Clase del Mes del Orgullo al Juego Hipercasual de Rollic High Heels!

San francisco--(business wire)--may. 27, 2021--

Kenneth Cole y Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunciaron hoy una colaboración para presentar la colección PRIDE 2021 de Kenneth Cole en el exitoso juego hipercasual High Heels!. Esta colaboración marca la primera vez que el estilo icónico callejero de Kenneth Cole aparecerá en un juego para dispositivos móviles. Durante las dos primeras semanas de junio, los jugadores podrán jugar con orgullo mientras visten a su personaje y desfilan en la pasarela virtual con productos de la colección PRIDE 2021 de Kenneth Cole, incluidas las zapatillas icónicas KAM de la marca, remeras que expresan con orgullo que “Being Different is What We Have in Common” (Ser diferente es lo que tenemos en común) y otros accesorios, como lentes de sol, relojes y cordones para máscaras.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210527005013/es/

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

En Kenneth Cole, siempre ha habido una rica historia de apoyo a la salud pública y a las libertades civiles. Durante casi 40 años, este hombre y su marca han nutrido y mantenido una cultura global de equidad e inclusión. En 2020, Kenneth Cole fundó The Mental Health Coalition, cuya misión es construir una comunidad de ideas afines que trabajará en conjunto para desestigmatizar todas las condiciones de salud mental, y así permitir el acceso equitativo a recursos vitales y apoyo para todos. Por cada producto PRIDE comprado en kennethcole.com, se donará un porcentaje de las ventas netas a The Mental Health Coalition (MHC). La MHC se enorgullece de ofrecer recursos específicos para las comunidades LGBTQ+, incluidas una guía de salud mental LGBTQ+ y la capacidad de conectarse con sus organizaciones miembro para obtener apoyo.

“Como marca, hemos apoyado la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ + durante casi 30 años. Para nuestra última iniciativa, en reconocimiento al Orgullo, estamos orgullosos de colaborar con Zynga, empresa con valores compartidos, para resaltar aún más la importancia de la inclusión y la aceptación”, afirmó Kenneth Cole, presidente y director creativo de Kenneth Cole Productions, Inc. “Incluimos nuestro producto PRIDE en High Heels!, lo que permite que millones de personas experimenten la celebración del Orgullo y sirve como un recordatorio de nuestro lema sobre “ser diferente es lo que tenemos en común’”.

“En Zynga, creemos de manera inequívoca que nuestra fuerza está en nuestra diversidad y que estamos llamados a celebrar nuestras diferencias. Estamos orgullosos de solidarizarnos con la comunidad LGBTQ+ en la celebración del Mes del Orgullo”, afirmó Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Estamos encantados de colaborar con una marca venerada que traspasa los límites como Kenneth Cole para aumentar la representación en nuestros juegos y empoderar a los jugadores a que muestren su orgullo, espíritu y moda en High Heels!; es una combinación perfecta”.

Desarrollado por Rollic, subsidiaria de Zynga, High Heels! cuenta con cerca de 60 millones de descargas y ha sido recibido con entusiasmo en todo el mundo. En el juego, los jugadores desfilan sobre una pasarela cada vez más desafiante en tacones altos, los cuales crecen aún más a medida que completan los niveles. La altura aumenta a medida que los jugadores avanzan a través de una serie de desfiles de moda en todo el mundo en ciudades globales, como Londres, Beijing, París y Nueva York. Al obtener acceso a nuevos elementos de personalización a medida que avanzan, los jugadores pueden actualizar su personaje con nueva ropa, moda, peinados y zapatos.

High Heels! está disponible para su descarga de forma gratuita a través de App Store y Google Play. El producto PRIDE de Kenneth Cole está disponible en KennethCole.com. La cápsula PRIDE 2021 incluye lo siguiente:

Nota del editor: Las fotos de la colección y otras obras de arte clave de High Heels! pueden descargarse aquí: https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

Acerca de Zynga Inc. Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com, o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Kenneth Cole Productions, Inc. Kenneth Cole es diseñador, activista social y visionario estadounidense que cree que los negocios y la filantropía son interdependientes. Su compañía global, Kenneth Cole Productions, crea calzado, ropa y accesorios modernos, funcionales y versátiles para estilos de vida urbanos inspiradores con los nombres Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole y Unlisted, así como calzado con el nombre Gentle Souls. La compañía también ha otorgado una amplia variedad de licencias de terceros para la producción de ropa para hombres y mujeres, fragancias, relojes, joyas, anteojos y varias otras categorías de accesorios, incluido el calzado para niños. Los productos de la empresa se distribuyen a través de grandes tiendas departamentales, las mejores tiendas especializadas, tiendas minoristas propiedad de la empresa y su sitio web de comercio electrónico.

Hace más de 35 años, Kenneth Cole aprovechó su pasión y la plataforma exclusiva de su marca para lograr un impacto significativo en los armarios de las personas, así como en las comunidades necesitadas. Él hizo lo que otros no hicieron y dijo lo que otros nunca dirían. Hoy, la Kenneth Cole Foundation sigue comprometida con ayudar a las comunidades necesitadas al apoyar la salud pública y las libertades civiles.

Acerca de Rollic Fundada en diciembre de 2018, Rollic es un desarrollador y editor de juegos con sede en Estambul, centrado en juegos hipercasuales gratuitos para iOS y Android. Los juegos lanzados por Rollic incluyen Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty y Wheel Smash. Rollic está comprometido a producir títulos globales masivamente atractivos mientras construye un próspero ecosistema de desarrolladores en la industria del juego. Rollic fue adquirida por Zynga, líder mundial en entretenimiento interactivo, en Octubre de 2020. Para obtener más información, visite www.rollicgames.com o siga a Rollic en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter o el blog de Rollic.

Declaraciones a futuro Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relacionadas con, entre otras cosas, eventos y características del juego High Heels!. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210527005013/es/

CONTACT: Sarah Ross (sarah@zynga.com)

Dana Whitney (dwhitney@zynga.com)

Kenny Johnston (kjohnston@zynga.com)

Keyword: united states north america california

Industry keyword: electronic games technology entertainment lgbtq+ mobile entertainment software fashion consumer retail

SOURCE: Zynga

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/27/2021 09:00 am/disc: 05/27/2021 09:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210527005013/es

AP