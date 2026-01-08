Kepler mejora la recomendación de Cofinimmo y Aedifica y recorta la de Colonial

** Kepler Cheuvreux mejora la recomendación de la inmobiliaria belga Cofinimmo de "mantener" a "comprar" en vista de su propuesta de fusión con Aedifica ** "La entidad combinada tendrá una mayor capacidad financiera y Aedifica podría volver a su senda de adquisiciones", afirma, y añade que la empresa combinada podría ver mayores entradas pasivas en las acciones

** A pesar de la debilidad de la cotización en diciembre, el bróker mantiene una visión positiva de las acciones de Aedifica, "dados los múltiplos actuales frente a las perspectivas de crecimiento", y eleva su recomendación a "comprar" desde "mantener" ** Por otro lado, Kepler rebaja la recomendación de Colonial SFL de "comprar" a "mantener", citando un mercado de alquileres más inestable en París y "la necesidad de desapalancamiento dado el impredecible entorno de inversión" (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)