Kepler rebaja Tubacex a "mantener"

Kepler Cheuvreux rebaja la calificación de la empresa metalúrgica española Tubacex de "comprar" a "mantener", citando unos fundamentales más débiles y la necesidad de una mejor visibilidad del plan estratégico para 2026-2028

Recorta sus estimaciones de EBITDA/EBIT para 2025 entre un 30% y un 80% debido a ajustes extraordinarios

Señala que "el entorno no está mejorando como Tubacex esperaba después del verano de 2025", lo que pone en riesgo los objetivos financieros de la compañía para 2026 y 2027

Adopta una postura más cautelosa sobre las estimaciones para 2026-2027, asumiendo que 2026 será un año "suelo" similar a 2025 antes de ver cierto crecimiento a partir de 2027

Kepler también recorta su valoración en más de un 14%, hasta 3,50 euros

De los siete analistas que cubren Tubacex, seis califican el valor como "fuerte compra" o "comprar" y uno como "mantener" (datos de LSEG) (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Paula Villalba)