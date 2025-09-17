Kering destituye al CEO de Gucci y nombra a Francesca Bellettini para dirigir la marca

PARÍS, 17 sep (Reuters) - El grupo francés de lujo Kering nombró a Francesca Bellettini como nueva presidenta ejecutiva de su marca insignia Gucci, en reemplazo de Stefano Cantino, quien tenía nueve meses en el cargo, en el primer cambio importante en la dirección bajo el nuevo CEO del grupo, Luca de Meo.

La italiana Bellettini, que comenzó su carrera como banquera antes de escalar posiciones en las marcas de Kering, ha sido una de los dos presidentes ejecutivos adjuntos del grupo desde 2023, supervisando un conjunto de marcas que también incluyen Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta.

Jean-Marc Duplaix seguirá siendo el director de operaciones de Kering, dijo la compañía, añadiendo que las anteriores funciones de Duplaix y Bellettini como directores generales adjuntos serán eliminadas bajo de Meo.

El fichaje de Bellettini por Gucci, cuyas ventas han caído dos dígitos en los últimos años tras un periodo de fuerte crecimiento antes de la pandemia, se produce en un momento en que Kering se apresura a solucionar los problemas de su antigua marca estrella.

El movimiento también aclara las funciones y responsabilidades en la suite ejecutiva de de Meo, una demanda clave de analistas e inversores. (Reporte de Tassilo Hummel; Escrito por Makini Brice; Editado en Español por Ricardo Figueroa)