Kering, dueño de Gucci e Yves Saint Laurent, facturó 3415 millones en el tercer trimestre, un 9,8% menos

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo francés de lujo Kering, dueño de marcas como Gucci o Yves Saint Laurent, facturó 3415 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 9,8% menos que en el mismo periodo del año pasado en métricas absolutas y un 5% menos en términos comparables. Los ingresos procedentes de Gucci retrocedieron un 18,2% entre julio y septiembre, hasta los 1343 millones de euros, mientras que los de Yves Saint Laurent se situaron en los 620 millones de euros, un 7,5% menos.

La cifra de negocio de Bottega Veneta experimentó una caída del 1% para quedarse en los 393 millones de euros, al tiempo que el resto de marcas generaron 652 millones de euros, un 5% menos. Además, la división de gafas y otros conceptos brindaron 448 millones de euros, un 1,8% más.

El consorcio ha destacado que los ingresos de la red de tiendas minoristas operadas directamente por la empresa cayeron un 6% en términos comparables, aunque todas las regiones geográficas mejoraron resultados respecto del segundo trimestre. De su lado, las ventas mayoristas disminuyeron un 2%.

El dato acumulado durante los primeros nueve meses del año arrojó una facturación total de 11.002 millones de euros, equivalente a una contracción del 14,1% en términos brutos y del 12% en comparables.

"Los resultados de Kering en el tercer trimestre, pese a mostrar una clara mejoría secuencial, siguen estando muy por debajo de los del mercado", ha afirmado el consejero delegado de Kering, Luca de Meo. "Esto refuerza mi determinación de transformar todos los aspectos del negocio para devolver a nuestras casas y al grupo la importancia que merecen. Estamos trabajando sin descanso en nuestro cambio de rumbo", ha añadido.