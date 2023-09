San francisco (ap) — steve kerr no está preocupado por su estatus a largo plazo como entrenador de los warriors de golden sate a pesar de que iniciará el último año de su contrato.

El dueño Joe Lacob y el nuevo gerente general Mike Dunleavy Jr. expresaron su deseo de extender su contrato y Kerr está confiado que lograrán algo —incluso si no sucede antes del inicio de temporada.

“Me siento bien con mi posición”, aseguró Kerr el lunes. “Quiero estar aquí. Sé que Mike y Joe quieren que yo esté aquí y estoy confiado que lograremos algo. Pero no estoy estresado por todo. Soy perfectamente capaz de entrenar sin importar si me queda un año de contrato o hay una extensión. No hay diferencia”.

Kerr tiene marca de 473-238 en nueve años al frente de los Warriors y ha llevado al equipo a cuatro títulos y dos finales de la NBA.

Ha sido parte de un núcleo de campeonato liderado por Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson. Green extendió su contrato con los Warriors antes de la campaña, para mantener el núcleo bajo contrato hasta el final de la campaña 2025-26.

Como Kerr, Thompson inicia el último año de su contrato y Dunleavy dijo que el equipo quiere extender el contrato de ambos.

Los Warriors iniciaran el campamento de entrenamiento la próxima semana esperando recuperarse tras la eliminación en la segunda ronda la temporada anterior.

Golden State nunca encontró el ritmo en la temporada 2022-23, tras una pelea en la pretemporada entre Green y Jordan Poole, quien ya no está con el equipo, que rondó al equipo toda la temporada.

Este año el equipo se ve un poco diferente con la llegada de Chris Paul, quien arribó en un canje que envió a Poole a Washington.

Los Warriors no saben cómo encajara Paul en la rotación con los titulares Curry, Thompson, Green, Andrew Wiggins y Kevon Looney todos de vuelta. Paul nunca ha iniciado como suplente y Kerr está evaluando varias combinaciones en el campamento de entrenamiento antes de establecer el equipo que iniciará la temporada.