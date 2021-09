Kerry: China es crucial para abordar la crisis climática

En esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el enviado presidencial estadounidense para el Clima, John Kerry, asiste a una reunión por videoconferencia con el ministro chino de Exteriores Wang Yi via video link in Tianjin, China, Wednesday, Sept. 1, 2021. Wang warned Kerry on Wednesday that deteriorating U.S.-China relations could undermine cooperation between the two on climate change. (Departamento de Estados Unidos via AP)