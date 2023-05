Kerry dice que empresas deben usar tecnología para evitar desastre climático

WASHINGTON (AP) — Las compañías de petróleo y gas hablan de avances tecnológicos que, según dicen, pronto permitirán al mundo extraer hidrocarburos sin empeorar el calentamiento global. El enviado climático estadounidense John Kerry dice que es hora de que esas compañías demuestren que pueden hacer realidad esas tecnologías — a escala, de manera asequible y rápido — para evitar un desastre climático.

Aun así, Kerry dice que tiene “serias dudas” sobre si las empresas podrán lograrlo.

Los comentarios de Kerry, en entrevista con The Associated, apuntan a uno de los temas más cruciales en la lucha por frenar el calentamiento atmosférico: el argumento de las empresas de que pronto tendrán la tecnología para extraer los gases que hacen de los hidrocarburos los principales causantes del cambio climático, permitiéndole a las empresas seguir extrayendo crudo y gases sin preocupación alguna.

Kerry expresó que la solución ideal es un cambio rápido a las energías renovables, pero los estados y empresas petroleras tienen el derecho de darle una oportunidad a su solución tecnológica.

“Si tienes la capacidad de reducir las emisiones, hazlo”, expresó Kerry en la oficina del equipo climático en el Departamento de Estado. “Pero no tenemos eso a escala todavía. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que automáticamente tendremos algo que no tenemos hoy. Porque es posible que no lo tengamos. Es posible que no funcione”.

A nivel global, el tema es importante porque las compañías de petróleo y gas esperan que la tecnología algún día ayude a limitar las emisiones y así aliviar la presión que tienen de parte de gobiernos y pueblos para dejar atrás los combustibles fósiles y concentrarse en energía solar, eólica y otras fuentes de energía limpia.

“Lo que ellos confían es en que podrán capturar las emisiones”, dijo Kerry en relación a las compañías de petróleo y gas. Enumeró las etapas operativas que ello involucraría.

“Si puedes hacer todas esas cosas, quizás logres hacerlo económicamente competitivo”, afirmó, añadiendo, “tengo serias dudas de que ello será competitivo en cuanto a precios”.

Especialmente desde 2015, cuando Estados Unidos y otras casi 200 naciones se comprometieron a reducir emisiones a fin de evitar los peores pronósticos de calentamiento global, las empresas petroleras han estado gastando cientos de millones de dólares en campañas de relaciones públicas, proyectándose como protectoras del ambiente. Los anuncios y las campañas en redes sociales sugieren que la tecnología ya está siendo aplicada, extrayendo los gases de las plantas petroleras y gasíferas de todo el mundo.

AP