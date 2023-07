Kerry pide "medidas urgentes" por el clima en conversaciones con China

El enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, se reunió durante cuatro horas con su homólogo chino en Pekín y pidió "acciones urgentes" para limitar el calentamiento global.

Las conversaciones sobre el clima entre los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo quedaron suspendidas el año pasado después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, enfureciera a Pekín con una visita a Taiwán, que China considera parte de su territorio.

Kerry se reunió con su homólogo chino, Xie Zhenhua, en Pekín el lunes y los dos hablaron durante unas cuatro horas, dijo la cadena estatal CCTV.

Ambos países "deben tomar medidas urgentes en varios frentes, especialmente en los desafíos de la contaminación por carbón y metano", escribió Kerry en un tuit después de las conversaciones.

"La crisis climática exige que las dos economías más grandes del mundo trabajen juntas para limitar el calentamiento de la Tierra", añadió.

Por su parte China afirmó que trabajará con Estados Unidos para "el bienestar de las generaciones actuales y futuras", dijo la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

El domingo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a la cadena CNN que Kerry presionaría a Pekín para que no "se esconda detrás de ningún tipo de afirmación de que es un país en desarrollo" para frenar los esfuerzos para reducir las emisiones.

China ha utilizado durante mucho tiempo su estatus oficial de país en desarrollo para justificar sus altas emisiones y Sullivan dijo que "hay mucho trabajo por hacer en ese frente".

- Esfuerzos coordinados -

El viaje de Kerry llega tras otras dos visitas a China de funcionarios estadounidenses de alto perfil, el secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que buscan estabilizar las relaciones diplomáticas.

La cuestión del clima es central y la visita de Kerry coincide con una ola de calor en el hemisferio Norte. China registró una temperatura de 52,2 °C el domingo en la región de Xinjiang (oeste), un récord para mediados de julio.

"La visita de Kerry y la reanudación de las conversaciones sobre el clima subrayan la importancia crítica de los esfuerzos coordinados para abordar la crisis climática", indicó a la AFP Chunping Xie, investigador del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, asegurando que es una muestra de la "determinación compartida para conducir una relación geopolítica compleja para promover el bien común".

China, el principal emisor de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de carbono en 2030 y la neutralidad total de carbono en 2060.

El presidente Xi Jinping también dijo que China reducirá su uso del carbón a partir de 2026. Sin embargo el gobierno aprobó en abril una decisión en sentido contrario que hace temer que no cumpla sus objetivos.

"En términos de resultados específicos, espero que se pueda avanzar al menos en el plan contra el metano", dijo a la AFP Lauri Myllyvirta, analista principal del Centre for Research on Energy and Clean Air.

El del metano supone uno de los nuevos acuerdos alcanzados entre los dos países en una declaración conjunta después de las conversaciones climáticas de 2021 en Glasgow (Reino Unido), dijo Myllyvirta, aunque China no ha logrado un progreso significativo desde entonces.

