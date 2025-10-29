Kevin De Bruyne, operado de su lesión en el muslo

El internacional belga del Nápoles, Kevin De Bruyne, lesionado en un muslo, fue operado este miércoles en Amberes, en Bélgica, anunció su club.

"Como estaba programado, Kevin De Bruyne fue operado este miércoles en Amberes después de su lesión en el bíceps femoral del muslo derecho", escribió el Nápoles en un comunicado.

"La intervención se desarrolló perfectamente y De Bruyne (...) iniciará la primera fase de su recorrido posoperatorio en Bélgica", prosigue el texto.

El Nápoles, líder de la Serie A y vigente campeón del "Scudetto", no precisó la duración de la baja del exjugador del Manchester City, pero su director de fútbol, Gabriele Oriali, había confirmado la víspera que estaría entre tres y cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

"KDB" se lesionó al patear un penal con el que abrió el marcador en el minuto 33 de la victoria de su equipo ante el Inter de Milán (3-1) en la 8ª fecha.

Desde su llegada al Nápoles libre de contrato, De Bruyne, de 34 años, ha marcado cuatro goles en ocho partidos de liga y ha dado dos pases de gol en Liga de Campeones.

Después de su victoria en Lecce (1-0) el martes, el Nápoles (21 puntos) cuenta con tres puntos de ventaja sobre la AS Roma (2º, 18 puntos), que ha disputado un partido menos.

jr/obo/iga/avl