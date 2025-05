Kevin Spacey dice en Cannes que está contento de haber vuelto a trabajar

CANNES, Francia, 20 mayo (Reuters) - El actor estadounidense Kevin Spacey dijo el martes que "es agradable estar de vuelta" en una ceremonia de entrega de premios al margen del Festival de Cine de Cannes. Spacey, ganador del Oscar por "American Beauty" y "The Usual Suspects", era una de las mayores estrellas de Hollywood antes de ser acusado por primera vez de agresión sexual en 2017, tras lo cual fue apartado de la serie de Netflix "House of Cards". En 2022, el ahora actor de 65 años fue acusado en Gran Bretaña de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres entre 2004 y 2013, pero fue absuelto de todos los cargos tras un juicio en 2023. En Estados Unidos, Spacey se impuso en 2022 en un caso de abuso sexual después de que los miembros del jurado en un juicio civil en Manhattan consideraran que su acusador no había probado su afirmación de que Spacey le hizo un avance sexual no deseado cuando tenía 14 años. Spacey se encontraba en Cannes para recibir un premio a la excelencia en cine y televisión del Better World Fund, que recauda fondos en nombre del "arte cinematográfico al servicio de la humanidad", en una cena de gala benéfica en el Hotel Carlton. "He tenido contacto de tantos amigos, colegas y compañeros de reparto en la última semana, desde que se anunció este premio, que me siento rodeado de apoyo", dijo Spacey antes del acto. "Estoy contento de estar trabajando", añadió, cuando se le preguntó si su aparición marcaba un regreso. Spacey también está en el festival para ayudar a la británica Camelot Films a vender el thriller de acción y conspiración "El despertar", en el que interpreta al personaje de Balthazar. Spacey ha sido demandado civilmente por tres hombres por presuntos abusos sexuales en Londres. (Reporte de Rollo Ross, Noemie Olive y Miranda Murray; Editado en español por Javier Leira)

