Khelif no competirá en campeonatos del mundo en medio de apelación por las pruebas de género

3 sep (Reuters) - Imane Khelif tiene derecho a apelar la decisión de World Boxing que le prohíbe participar en eventos a menos que se someta a pruebas genéticas de sexo, pero la argelina no competirá en los campeonatos del mundo ya que no se ha inscrito, dijo el presidente de la entidad, Boris van der Vorst.

World Boxing, que supervisará el boxeo en los Juegos Olímpicos de 2028, introdujo en mayo las pruebas de sexo obligatorias para todos los boxeadores en sus competiciones, menos de un año después de que Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting ganaran el oro en París en medio de una disputa por la elegibilidad de género.

Sin embargo, Khelif recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, la máxima instancia judicial del deporte, con el fin de anular la decisión de World Boxing que exige a los boxeadores someterse a una prueba genética de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

"Tiene derecho a hacerlo. Para nosotros, es importante subrayar que introdujimos las pruebas obligatorias para tener competiciones seguras y justas", dijo Van der Vorst el miércoles.

"Lo anunciamos en mayo. Y para nosotros, todo el mundo es igual. Todas las mujeres aquí tienen que presentar varios documentos, incluida la prueba de sexo".

Los Campeonatos del Mundo de Boxeo comienzan el jueves en Liverpool y Van der Vorst dijo que Khelif "no se ha inscrito en nombre de su propia federación".

La Federación Argelina de Boxeo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El martes, World Boxing confirmó que la taiwanesa Lin tampoco competiría en los campeonatos del mundo. "Sé que ella tampoco forma parte de la lista de inscritos de la Federación Nacional", añadió Van der Vorst. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)