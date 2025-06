Khelif no participará en evento de Eindhoven tras pruebas de sexo obligatorias en boxeo

EINDHOVEN, Países Bajos (AP) — La campeona olímpica Imane Khelif se salta la Eindhoven Box Cup en los Países Bajos menos de una semana después de que World Boxing anunció que realizará pruebas de sexo obligatorias para todos los atletas.

La boxeadora argelina, que ganó el oro en los Juegos de París el verano pasado en medio de un escrutinio sobre su elegibilidad, no se registró a tiempo para el evento antes de que las inscripciones cerraran el jueves.

“La decisión de la exclusión de Imane no es nuestra. Lo lamentamos”, le manifestó a The Associated Press el director de medios del torneo, Dirk Renders.

Khelif tenía la intención de regresar a la competencia internacional en el torneo en el Hotel Eindhoven antes de que World Boxing anunciara su nueva política de pruebas de sexo el pasado viernes.

El alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, criticó la decisión de World Boxing.

“En lo que a nosotros respecta, todos los atletas son bienvenidos en Eindhoven. Excluir a los atletas basándose en 'pruebas de género' controvertidas ciertamente no encaja con eso”, indicó Dijsselbloem en una carta dirigida a la Federación Holandesa de Boxeo y a la Federación Internacional de Boxeo. "Hoy expresamos nuestra desaprobación de esta decisión y hacemos un llamado a la organización para que admita a Imane Khelif después de todo".

Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado en medio de un escrutinio internacional sobre su elegibilidad y la de Lin Yu-ting de Taiwán, otra ganadora de medalla de oro. La Asociación Internacional de Boxeo, dominada por Rusia y que era organismo que antes regía el boxeo olímpico, descalificó a ambas peleadoras del Campeonato Mundial de 2023 después de afirmar que no pasaron pruebas de elegibilidad no especificadas.

Pero la IBA fue desterrada tras décadas de malas acciones y controversias. El COI dirigió los dos últimos torneos olímpicos de boxeo en su lugar y aplicó las reglas de elegibilidad de sexo utilizadas en los Juegos Olímpicos anteriores. Khelif y Lin participaron bajo esos estándares.

Desde entonces, World Boxing ha sido aprobada provisionalmente como la organizadora de boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028 y ha enfrentado presión de boxeadores y sus federaciones para crear estándares de elegibilidad de sexo.

Su presidente, Boris van der Vorst, se disculpó después de que Khelif fuera señalada en el anuncio del organismo rector la semana pasada.

Khelif planeaba defender su medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles, pero algunos boxeadores y sus federaciones ya se han pronunciado en contra de su inclusión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.