Khromancheva y Melichar ganan el título de dobles del WTA 500 de Guadalajara

La rusa Irina Khromancheva y la estadounidense Nicole Melichar se consagraron campeonas del torneo de dobles del Abierto de tenis de Guadalajara al vencer el domingo en la final a la mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi por 6-3 y 6-4.

Khromancheva y Melichar, primeras en la siembra, se impusieron a Olmos y Sutjiadi, segundas preclasificadas, en una hora con 16 minutos.

Más tarde en la final de individuales, la colombiana Emiliana Arango, número 86 del mundo, enfrentaba a la estadounidense Iva Jovic, 73 en el ranking de la WTA.

Arango, de 24 años de edad, y Jovic, siete años menor, buscaban su primer título en el circuito.

El Abierto de Guadalajara es un torneo categoría WTA 500, que se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del domingo

- Final de dobles:

Irina Khromancheva (RUS)/Nicole Melichar(USA) (N.1)-Giulina Olmos (MEX)/Aldila Sutjiadi (INA) (N.2) 6-3, 6-4

