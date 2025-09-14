LA NACION

Khromancheva y Melichar ganan el título de dobles del WTA 500 de Guadalajara

La rusa Irina Khromancheva y la estadounidense Nicole Melichar se consagraron campeonas del torneo d

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Khromancheva y Melichar ganan el título de dobles del WTA 500 de Guadalajara
Khromancheva y Melichar ganan el título de dobles del WTA 500 de Guadalajara

La rusa Irina Khromancheva y la estadounidense Nicole Melichar se consagraron campeonas del torneo de dobles del Abierto de tenis de Guadalajara al vencer el domingo en la final a la mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi por 6-3 y 6-4.

Khromancheva y Melichar, primeras en la siembra, se impusieron a Olmos y Sutjiadi, segundas preclasificadas, en una hora con 16 minutos.

Más tarde en la final de individuales, la colombiana Emiliana Arango, número 86 del mundo, enfrentaba a la estadounidense Iva Jovic, 73 en el ranking de la WTA.

Arango, de 24 años de edad, y Jovic, siete años menor, buscaban su primer título en el circuito.

El Abierto de Guadalajara es un torneo categoría WTA 500, que se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del domingo

- Final de dobles:

Irina Khromancheva (RUS)/Nicole Melichar(USA) (N.1)-Giulina Olmos (MEX)/Aldila Sutjiadi (INA) (N.2) 6-3, 6-4

str/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Inter Miami perdió ante Charlotte: Messi picó un penal y el arquero se lo atajó con una mano
    1

    Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

  2. El tremendo nocaut en la UFC que terminó con uno de los luchadores bañado en sangre
    2

    El tremendo nocaut de Diego Lopes sobre Jean Silva que terminó bañado en sangre en UFC

  3. Los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino
    3

    “Patrullaje”: los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino

  4. Giovanni Simeone: guapeada, corrida y golazo junto a un palo para el festejo de Torino en el Olímpico
    4

    Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone

Cargando banners ...