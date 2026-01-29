Kiev anuncia que Rusia le entregó otros 1.000 cadáveres de soldados caídos

Ucrania dijo este jueves haber recibido de Rusia otros 1.000 cadáveres, presentados como pertenecientes a soldados ucranianos caídos en combate.

"Se han hecho repatriaciones en el día de hoy, y 1.000 cuerpos han sido enviados a Ucrania. Según la parte rusa, corresponden a militares ucranianos", indicó en la plataforma de mensajería Telegram el centro encargado de los prisioneros de guerra.

Moscú indicó por su lado que recibió de Kiev los cadáveres de 38 soldados rusos. Y precisó que el canje forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas delegaciones el año pasado en Estambul.

Los intercambios de restos de militares muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación entre ambas partes beligerantes, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.