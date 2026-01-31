Kiev, fallo técnico provoca graves apagones en Ucrania

"Hoy a las 10:42 (hora local) ocurrió una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumania y Moldavia, y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania"

Así lo informó el ministro de Energía, Denís Shmihal, en Telegram.

"Esto causó un freno en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas", dijo.

Asimismo, Shmihal destacó que el operador introdujo cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Járkov.

Por ese motivo, en la capital ucraniana dejó de funcionar hoy el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, se informó. (ANSA)