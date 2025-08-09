Kiev rechazan plan de Moscú y lanzan contrapropuesta

El periódico The Wall Street Journal informa que europeos y ucranianos han rechazado la propuesta rusa de intercambiar algunas regiones de Donetsk bajo control ucraniano a cambio de un alto el fuego.

La contrapropuesta se presentó durante la reunión en el Reino Unido e incluye un llamamiento al alto el fuego antes de cualquier otra acción, además de estipular que cualquier intercambio territorial sea mutuo.

El plan europeo, presentado al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y a los enviados Keith Kellog y Steve Witkoff, también estipula que cualquier concesión territorial por parte de Kiev debe estar respaldada por sólidas garantías de seguridad, incluida la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.

Vance fue el único presente en la presentación; los demás estadounidenses estuvieron presentes por videoconferencia.

En la reunión con Vance, los europeos reiteraron que el futuro de Ucrania no puede discutirse sin Kiev.

Un funcionario europeo dijo a The Wall Street Journal que también le habían asegurado que Europa continuaría suministrando armas y fondos a Ucrania. (ANSA).