Kiev sostiene que conversaciones con EEUU sobre garantías de seguridad fueron "sustanciales"

Ucrania sostuvo conversaciones "sustanciales" con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el emisario estadounidense, Steve Witkoff, y se espera que las negociaciones continúen en Davos esta semana, informó este domingo el negociador ucraniano Rustem Umerov.

"Mantuvimos conversaciones sustanciales sobre el desarrollo económico y el plan de prosperidad, así como sobre las garantías de seguridad para Ucrania", declaró en redes sociales Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El alto funcionario agregó que las "consultas" continuarán en la reunión del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

Estas conversaciones se produjeron en un momento en que Ucrania sufre las consecuencias de los rudos bombardeos rusos que lastraron sus instalaciones energéticas en pleno invierno, tras casi cuatro años de guerra.

Partes de la capital Kiev se encuentran sin calefacción, mientras se registran temperaturas de hasta -12 °C.

En sus conversaciones, el gobierno de Ucrania busca obtener más claridad de sus aliados sobre las garantías de seguridad de posguerra.

"Ya ha habido varias rondas de negociaciones. Están trabajando en los documentos necesarios para acabar con la guerra", dijo Zelenski en un discurso.

El mandatario agregó que duda de que Rusia realmente quiera poner fin a la invasión, argumentando que Moscú se centraba en cambio en "ataques con misiles" y en forzar "apagones" en Ucrania.

Rusia, apuntó Zelenski, ataca la red energética de Ucrania cada noche. Unos 58.000 trabajadores del país se esfuerzan para reparar "redes eléctricas y objetos de generación eléctrica, así como la red de calefacción", añadió.

La situación en la capital, admitió, era "muy difícil".

El nuevo jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budanov, dijo el domingo que Ucrania recibiría equipos de calefacción de Italia para "apoyar a las regiones más afectadas por el terrorismo ruso".