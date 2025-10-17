Kiev y Bratislava acercan posturas con un nuevo paquete de ayuda a la infraestructura energética ucraniana

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Eslovaquia ha aprobado este viernes la entrega de un paquete de ayuda adicional a la golpeada infraestructura energética ucraniana por los ataques de Rusia durante la guerra, en un gesto que acerca posturas entre Kiev y Bratislava, que ya ha advertido de que su apoyo será en exclusiva humanitario.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha agradecido el gesto de las autoridades eslovacas, a las cuales se reprocha ser uno de los socios de Moscú en Europa junto Hungría. Este paquete de ayuda "es fundamental para que los niños ucranianos tengan la oportunidad de continuar su educación presencial", ha dicho.

Sviridenko ha destacado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo eslovaco, Robert Fico, en la ciudad de Kosice, que gracias a la ayuda de Eslovaquia Ucrania podrá encarar de mejor manera un invierno que se prevé muy difícil a medida que las fuerzas rusas siguen bombardeando sus instalaciones energéticas.

Durante el encuentro, Fico ha recibido con agrado las aspiraciones europeístas de Ucrania y ha señalado que si Kiev ha tomado esa decisión y cree que su futuro está en la UE, lo apoyarán. "Será beneficioso para la estabilidad de la región y para nuestras relaciones bilaterales", ha dicho.

"La guerra terminará y rezamos para que esto suceda lo antes posible. Nosotros, como amigos, queremos hablar con franqueza, porque nuestras opiniones no siempre coinciden", ha dicho Fico, que ha mencionado la adhesión a la OTAN y el suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania como algunas de los asuntos discordantes.

El suministro de gas ruso a través de territorio ucraniano finalizó en enero de 2025, después de que Ucrania decidiera no renovar el contrato de tránsito de cinco años que hasta entonces unía a las empresas rusa Gazprom y ucraniana Naftogaz.