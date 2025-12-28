Kiev; «Zelensky y Trump conversarán con líderes europeos tras su encuentro»

Así lo anunció el portavoz del líder ucraniano, Serhiy Nykyforov.

"Está prevista una llamada telefónica entre el presidente ucraniano Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Trump, con los líderes europeos", dijo a los periodistas el portavoz de Zelensky, y añadió que "la lista definitiva de participantes aún está en fase de elaboración".

La llamada conjunta con los europeos se realizará alrededor de las 19 GMT, una hora después del inicio de la reunión, precisó el vocero citado por Rbc Ukraine.

En tanto, Zelensky y Trump emitirán una declaración conjunta para las Fuerzas Armadas ucranianas antes de las conversaciones, previstas para las 18 GMT en Mar-a-Lago, Florida, anunció Nykyforov, citado por Rbc Ukraine. (ANSA).