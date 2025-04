Kilométrica obra de dibujos sobre papel se exhibe en una avenida de Quito

Una avenida de Quito se convirtió el domingo en una galería de arte. El pintor ecuatoriano Franz Del Castillo exhibió una obra de tres kilómetros de dibujos sobre un rollo de papel, un trabajo de meses con representaciones que van desde gente común hasta lugares emblemáticos del país.

En una longitud de 3.003 metros de ilustraciones también aparecen cientos y cientos de imágenes de templos coloniales, paisajes con montañas y mar, transeúntes, deportistas, músicos y políticos, como la esposa del presidente Daniel Noboa, la influencer Lavinia Valbonesi, en carrera por la reelección.

Extendido sobre la calzada de la avenida Amazonas, que cruza el centro financiero y comercial del norte de la capital de Ecuador, el kilométrico dibujo pretende imponer un récord Guinnes por el largo y su extensión en metros cuadrados, explicó Del Castillo a la AFP.

La obra puede cubrir media cancha reglamentaria de fútbol y demandó 700 horas repartidas en 60 días de labor. Se utilizaron marcadores que fueron recargados con decenas de litros de tinta y papel kraft de alto gramaje que llegó desde Bangladesh, lo que formó una bobina de 1,5 toneladas de peso.

"Me gusta la técnica del artista. He visto Ecuador, he visto (...) los cuatro mundos: la sierra, la costa, (las islas) Galápagos y el oriente (selva de la Amazonia)", las regiones que posee el país, dijo a la AFP la francesa Candice Roboam, una bibliotecaria de 47 años que trabaja en Quito.

- Marcadores en vez de pinceles -

Tras recorrer dos cuadras observando los trazos, Belén Bolaños, estudiante de 18 años, indicó emocionada que el centro histórico de la ciudad, que es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, "está muy bien representado". "Me encanta la forma de simplificar todo lo que viene siendo la cultura" nacional, dijo.

Decenas de personas que recorrían la turística avenida Amazonas, que los domingos se cierra para actividades deportivas, colaboraron para extender la obra sobre el asfalto.

"Artísticamente sería el dibujo más largo de la historia porque no entra en una categoría de pintura (...) No utilizamos pinceles; utilizamos marcadores", explicó previamente el artista a la AFP en su taller, que debió improvisar bajo una pérgola a la entrada de un centro comercial debido a la magnitud de la bobina de papel.

Los exactos 3.000 metros los completó el 25 de marzo al dibujar a las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Cultura, Romina Muñoz.

- Historias del mundo -

En tres metros adicionales retrató otra vez a su perra, la fiel mascota que estuvo a su lado durante sesiones de hasta más de 24 horas.

Nea aparece tocando con la pata derecha una placa con una leyenda en latín: he creado con mi mano una imagen detallada de las historias del mundo. Solo entonces estampó su firma, bajo el rótulo "made in Ecuador" escrito al revés.

"Cada tres metros la obra cambia de formato", señaló el pintor vanguardista de 35 años y conocido como el caricaturista más veloz de la Tierra al elaborar 163 retratos a habitantes de una comunidad de la provincia andina de Imbabura (norte) en menos de una hora.

Del Castillo apuntó que "aquí van a encontrar historias, encontrar individuos, van a encontrar gente que viene, los platos de comida que me pasan (...) he pintado todo lo que se me viene a la mente, nunca hubo un sketch, nunca hubo un boceto previo".

El gran dibujo, que suma 3.000 metros cuadrados, será recortado en formatos de distintos tamaños, el más pequeño de 12,5 por 25 centímetros. Ya dividido, los cuadros serán exhibidos luego en galerías de varias partes del mundo, según indicó.

