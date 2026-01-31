Kilométricas filas en el cruce de Colombia a Ecuador previo a aplicación de aranceles

Cientos de camioneros hicieron el viernes kilométricas filas de varias horas para cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador, en medio de la "incertidumbre" a menos de dos días de la entrada en vigencia de aranceles del 30% al comercio binacional

Los países se castigaron mutuamente con tarifas del 30% a decenas de productos, que entrarán en vigor a partir del domingo, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común

Los transportistas que el viernes intentaban entrar a Ecuador con mercancías colombianas hicieron largas filas desde la ciudad colombiana de Ipiales (sur)

Sienten "incertidumbre porque no se sabe lo que va a suceder", dijo a la AFP Álvaro Jaramillo, un camionero colombiano que lleva 18 años en el oficio

Jaramillo llegó a este punto en la carretera Panamericana cerca del mediodía y hasta las 19H00 locales (00H00 GMT) no había logrado arribar al puesto de aduanas

El comercio entre ambos países es de "vital importancia" para su economía familiar y "la de todos los transportadores" en la zona, dijo

Espera que la situación se resuelva mediante el diálogo y volver a trabajar "mutuamente entre Colombia y Ecuador", agregó

Aunque lejos de desescalar, la disputa se intensifica. Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% el gravamen para transportar crudo colombiano por su oleoducto

La cancillería ecuatoriana aseguró que "existe un diálogo" entre las dos naciones. Pero la titular de la diplomacia de ese país, Gabriela Sommerfeld, dijo el viernes que "todavía no existe acuerdo" sobre los aranceles

Imágenes aéreas captadas por la AFP mostraron el viernes cientos de tráilers esperando cruzar el puente internacional de Rumichaca, que divide a ambos países

"El flujo creció exageradamente" esta semana, dijo el camionero Alexander Revelo, hasta cuatro veces más que el promedio, según sus cálculos

Los países comparten una frontera de unos 600 km, donde operan guerrillas colombianas y narcotraficantes

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes

Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada por mar, principalmente hacia Estados Unidos y Europa

El presidente Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero invertido en seguridad fronteriza

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, apuesta por un consenso mediante el diálogo y rechaza las acusaciones de su homólogo de una supuesta falta de cooperación