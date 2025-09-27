Kim da "máxima prioridad" al desarrollo de su fuerza nuclear como eje central del mantenimiento de la paz

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha insistido este viernes en la necesidad de desarrollar sus fuerzas nucleares para garantizar la seguridad del país y ha subrayado como una tarea "esencial" y "de máxima prioridad" el acondicionamiento constante de todos los preparativos para llevar a cabo un eventual contraataque nuclear.

"La poderosa fuerza disuasoria, es decir, la lógica del mantenimiento de la paz y la seguridad mediante la fuerza, con las fuerzas nucleares como columna vertebral, es la postura invariable de la RPDC (Corea del Norte)", ha expresado el mandatario y así lo ha recogido la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

En la misma línea, el político norcoreano no solo ha presentado su postura como "inquebrantable", sino que la ha enarbolado como "la opción más acertada para el presente y el futuro" del país.

Kim ha señalado asimismo la pertinencia de "fortalecer y modernizar constantemente" su capacidad nuclear para contar con un "escudo" que permita una defensa "confiable" de "la soberanía nacional, los intereses y el derecho al desarrollo" del Estado.

A este fin, ha aseverado que tanto su partido como el Gobierno "darán máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear para un desarrollo sostenido".

La arenga de Kim ante la comunidad de científicos y técnicos nucleares nacionales llega después de que el presidente de la vecina Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtiera este mismo viernes de que el programa nuclear de Corea del Norte se encuentra "muy avanzado", por lo que el país cuenta "con armas suficientes para defender su régimen" y podría centrarse ahora en incrementar sus exportaciones de armas.

En este sentido, Lee ha apuntado a que Pyongyang cuenta ya con misiles balísticos intercontinentales de gran capacidad y podrían alcanzar territorio estadounidense, y ha alertado de que --si no se somete a controles-- podría hacerse con casi una veintena de bombas nucleares cada año, según informaciones recogidas por el diario 'The Korea Times'.