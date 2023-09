LAKE FOREST, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2023--

Al demostrar liderazgo dentro de su empresa y comunidad, la vicepresidenta de Recursos Humanos de Toshiba America Business Solutions Kim Jones es finalista en los Premios Stevie ® de este año en la Competencia para Mujeres de Negocios (Women in Business Competition) para la Mujer Ejecutiva del Año.

Kim Jones de Toshiba es candidata al Premio Stevie para la "Mujer Ejecutiva del Año" (Foto: Business Wire)

Ella sabrá si es la ganadora del Premio Stevie de Oro, Plata o Bronce durante el evento de gala que se llevará a cabo en el Marriott Marquis Hotel en la ciudad de Nueva York el 10 de noviembre.

Los premios Stevie para Mujeres de Negocios rinden homenaje a mujeres ejecutivas, empresarias, empleadas y a las empresas que dirigen, a nivel mundial. Los premios Stevie han sido aclamados como los principales premios empresariales del mundo. Las finalistas fueron seleccionadas según los puntajes promedio entre más de 200 profesionales de negocios en todo el mundo, que trabajan en seis jurados.

"En su vigésimo año, los Premios Stevie para Mujeres de Negocios recibieron una colección impresionante de candidaturas notables", expresó Maggie Miller, presidenta de los Premios Stevie. "Felicitamos a Kim Jones de Toshiba por nuestro premio por demostrar liderazgo tanto dentro de su empresa como de su comunidad".

Defensora de diversidad, equidad e inclusión

Durante sus 15 años en Toshiba, Jones es conocida por defender las iniciativas personales clave mientras logra los objetivos comerciales generales. Dichos logros implican comenzar y liderar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Toshiba para incrementar las oportunidades para todo el personal de la empresa.

Al formar el comité de DEI, garantiza que las opiniones se escuchen en toda la organización. Además, Jones se esfuerza por atraer postulantes más diversos a su empresa implementando las mejores prácticas para lograr ese objetivo.

Compromiso con la comunidad

Jones persigue su pasión por hacer el bien en la comunidad. Esto incluye defender un plan a largo plazo para ayudar a la fundación Orangewood Foundation, una organización sin fines de lucro de Orange, California, que presta servicios para acoger a los jóvenes y prepararlos para la adultez independiente. El plan le permite a los empleados de Toshiba la posibilidad de donar su tiempo y ayudar de maneras significativas.

Cuando no está en la oficina, Jones se sumerge en su comunidad. Más allá de ser voluntaria en su iglesia como fideicomisaria y en el equipo de tecnología, Jones ha participado activamente en los teatros comunitarios sin fines de lucro de California del Sur.

"Kim es el motor de nuestra empresa que permite el mejoramiento, el empoderamiento y las oportunidades para el empleado", manifestó el jefe administrativo de Toshiba America Business Solutions, Jason White. "Y mediante el trabajo extensivo de ayudar a organizaciones y obras benéficas, también representa el rostro de Toshiba dentro de nuestra comunidad".

