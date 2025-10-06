Kim Jong Un aboga por acelerar el crecimiento de las fuerzas navales de combate de Corea del Norte

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha abogado por acelerar el crecimiento de las fuerzas navales de combate de Pyongyang para "defender el núcleo de los derechos nacionales" del país asiático y "disuadir" o "castigar" las "provocaciones del enemigo" en la península de Corea, en medio de las tensiones por las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim ha subrayado durante una visita al destructor 'Choe Hyon' que la Armada norcoreana "debe ejercer sus tremendas capacidades en el vasto océano para disuadir de forma exhaustiva, o incluso hacer frente y castigar, las provocaciones del enemigo frente a la soberanía del Estado y sus intereses de seguridad".

Así, ha destacado que el Partido del Trabajo de Corea "continuará su lucha, sin un momento de estancamiento, para una expansión general y acelerada de las fuerzas navales de combate para defender el núcleo de los derechos nacionales", según ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

El propio Kim afirmó el sábado que Corea del Norte tomará acciones militares adicionales en respuesta a la creciente presencia militar estadounidense en la península, al tiempo que destacó que el país ya ha destinado recursos estratégicos para hacer frente a esta situación, priorizando la industria de la defensa "para su desarrollo independiente y estableciendo un objetivo ambicioso tras otro para su crecimiento constante".

Por su parte, el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong, rechazó la semana pasada ante la Asamblea General de Naciones Unidas cualquier posible desnuclearización del país y afirmó que las peticiones en este sentido implican que Pyongyang "entregue su soberanía", al tiempo que destacó que su capacidad de disuasión gracias a sus armas nucleares "mantiene un estado de equilibrio y garantiza una paz duradera" en la península de Corea.