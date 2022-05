Kim Jong Un acude a un funeral entre temores por COVID-19

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a una ceremonia por el mariscal del Ejércit Popular de Corea, Hyon Chol Hae, en un cementerio en Pyongyang, Corea del Norte, el domingo 22 de mayo de 2022. No se permitió acceso a periodistas independientes para cubrir el acto mostrado en esta imagen publicada por el gobierno norcoreano. El contenido se transmite como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. La marca en la imagen son las siglas de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP)