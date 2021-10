Kim Jong Un afirma que "no hay motivos" para creer que EEUU no sea hostil con Corea de Norte

El l铆der de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha afirmado que "no hay motivos" para creer que Estados Unidos no sea hostil con Pyongyang, pese a que recientemente desde Washington se han "enviado se帽ales" de que la Administraci贸n del presidente estadounidense, Joe Biden, no es contraria hacia otro pa铆s.

"Estados Unidos todav铆a est谩 creando tensi贸n en la regi贸n a trav茅s de sus juicios y acciones equivocadas", ha criticado Kim durante una intervenci贸n en un conmemorativo de una exposici贸n de autodefensa, seg煤n informa la agencia de noticias norcoreana KCNA y recoge la agencia surcoreana Yonhap.

As铆, el l铆der norcoreano ha insistido en su idea de fortalecer la capacidad defensiva de su naci贸n, aunque ha aclarado que "el principal enemigo es la guerra en s铆, no Corea del Sur ni ning煤n otro pa铆s o potencia como Estados Unidos".

Kim ha remarcado que, de cara al futuro, Corea del Norte debe "ser fuerte", pero ha aclarado que no est谩 "fortaleciendo" sus capacidades defensivas contra la naci贸n vecina del sur.

Previamente, este lunes, Kim admiti贸 que el pa铆s atraviesa una mala situaci贸n econ贸mica e inst贸 a los altos cargos a centrarse en mejorar la "calidad de vida" de sus conciudadanos.

En el marco de la celebraci贸n del 76潞 aniversario de la fundaci贸n del Partido de los Trabajadores, Kim calific贸 la situaci贸n actual de "sombr铆a" y asever贸 que el pa铆s se enfrenta a grandes desaf铆os a la hora de desarrollar la econom铆a estatal y lograr los objetivos fijados.

La econom铆a de Corea del Norte, que se ha visto fuertemente golpeada por las sanciones internacionales impuestas a causa de su programa nuclear, ha ido empeorando progresivamente desde que se detect贸 la pandemia de coronavirus.

El fin de semana, la delegaci贸n diplom谩tica de Ruman铆a en Corea del Norte, la 煤ltima misi贸n de la UE que quedaba en el pa铆s, abandon贸 suelo norcoreano. Tal y como explic贸 Kim, el partido se ha propuesto seguir adelante de forma "eficiente" con el plan econ贸mico nacional, que contempla una implementaci贸n por fases con una duraci贸n de cinco a帽os.