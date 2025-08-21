Kim Jong Un alaba los actos "heroicos" de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha alabado este jueves los actos "heroicos" de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia como parte de un acuerdo estratégico alcanzado entre los dos países el año pasado en el marco de la invasión de Ucrania.

Kim, que ha destacado el "coraje" de los militares, ha resaltado las capacidades del Ejército, que está "haciendo lo que debe, tal y como ha hecho y como hará en el futuro", según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

Rusia y Corea del Norte han protagonizado un acercamiento entre las partes, especialmente a lo largo del último año. En abril, Corea del Norte confirmó que había desplegado por primera vez un contingente en la región rusa de Kursk, efectivos que fueron posteriormente enviados a la línea de frente en Ucrania para luchar junto al Ejército ruso.

La Inteligencia surcoreana estima que son más de 10.000 los militares desplegados en 2024, si bien ha indicado que Pyongyang ha ofrecido también misiles y sistemas de lanzamiento a Moscú.