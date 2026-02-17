Kim Jong-un celebra el fin del proyecto de viviendas de Pionyang antes del congreso del partido

Por Joyce Lee

SEÚL, 17 feb (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un celebró la finalización de 10.000 nuevas viviendas ‌construidas en Pionyang, ‌según ⁠informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA, mientras el país se prepara para celebrar un importante congreso del partido.

Kim ​ha estado ⁠visitando ⁠las obras y promocionando el progreso del proyecto antes del IX Congreso ​del Partido de los Trabajadores, que se celebrará este mes, la mayor reunión política ‌del país en la que se ​revisa el rendimiento, se establecen nuevos ​objetivos políticos y se pueden producir cambios en el liderazgo.

El lunes, Kim supervisó la ceremonia de finalización de 10.000 viviendas en el distrito de Hwasong, en Pionyang, con lo que se ha alcanzado el objetivo de 50.000 nuevas viviendas en ​el área metropolitana fijado durante el VIII Congreso hace cinco años, según la cadena estatal KCNA.

"Basándose en ⁠los logros transformadores ... durante el período, el del partido establecerá un objetivo más ambicioso de restauración y ‌creación", dijo Kim, según la KCNA. La hija de Kim, Ju-ae, apareció junto a su padre en la ceremonia de finalización, abrazando y felicitando a los residentes de la nueva urbanización. Entre los analistas y la agencia de espionaje de Corea del Sur ha aumentado la especulación de que Kim está preparando a ‌la adolescente para que le suceda.

Como parte de su recorrido por el ⁠proyecto de viviendas, la televisión estatal norcoreana mostró a Kim y ‌Ju-ae visitando también un centro de juegos recreativos similar a ⁠un cibercafé, una tienda de instrumentos musicales y una ⁠clínica veterinaria donde acariciaron a un cachorro.

Mientras tanto, la KCNA informó de que los participantes en el próximo congreso del partido llegaron a Pionyang el lunes.

En las dos últimas ocasiones, en 2016 y 2021, el congreso comenzó ‌entre tres y cuatro días ​después de la llegada de los representantes a Pionyang, según Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl.