Kim Jong Un da comienzo a congreso de su partido en Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, dio comienzo a un importante congreso de su partido con un elogio al "giro trascendental en la implementación de la causa socialista" de su país, según informó la agencia estatal de noticias KCNA el viernes por la mañana.

"Estamos aquí, en el noveno congreso, llenos de optimismo y confianza en el futuro", afirmó Kim, según la KCNA.

El congreso, que comenzó el jueves, es la máxima reunión del partido gobernante con la que busca reforzar la autoridad del régimen y en la que puede anunciar cambios de su política o de altos funcionarios.