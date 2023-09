En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el centro, con el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, en el centro a la derecha, visitan una aeropuerto para ver aeronaves militares cerca de la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia, el sábado 16 de septiembre de 2023. Periodistas independientes no tuvieron acceso a cubrir el evento mostrado en esta imagen, distribuida por el gobierno norcoreano. La imagen se publica como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua dice "KCNA", siglas de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP)

朝鮮通信社 - KCNA via KNS