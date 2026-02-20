Kim Jong-un inaugura el IX Congreso del Partido señalando los logros económicos

Por Heejin Kim y Joyce Lee

SEÚL, 20 feb (Reuters) - El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que su hermético país había superado el estancamiento y logrado importantes objetivos económicos en los últimos cinco años, según informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA en la inauguración del IX Congreso del Partido

El congreso, que comenzó el jueves, es el mayor evento político del país. Se celebra cada cinco años y puede traer cambios en los puestos de liderazgo por debajo del comandante supremo Kim

En su discurso inaugural, Kim afirmó que los últimos cinco años habían sido "un periodo de orgullo", señalando los logros de Corea del Norte en política, economía, defensa, cultura y diplomacia, además de la mejora de la autosuficiencia

Para el mundo exterior, Corea del Norte ha supuesto "un gran cambio" en las relaciones con otros países y en el panorama geopolítico mundial, afirmó

Kim no mencionó en su discurso las relaciones con Estados Unidos o Corea del Sur, ni se refirió a los esfuerzos de su país por desarrollar un arsenal de armas nucleares

En la reunión, a la que asistieron 5.000 miembros del Partido de los Trabajadores, en el poder, se presentaron los nuevos objetivos y planes en diversos sectores para los próximos cinco años, según informó la KCNA

Se espera que Corea del Norte muestre su capacidad militar en un desfile y sus objetivos de desarrollo de armas como parte de la reunión

ATENCIÓN CENTRADA EN SU HIJA JU-AE

Los analistas están pendientes de si Kim recibirá el título de "presidente" y si su hija adolescente, Ju-ae, hará acto de presencia o recibirá algún tipo de cargo oficial

Entre los analistas y la agencia de espionaje de Corea del Sur crece la especulación de que Kim está preparando a Ju-ae para que le suceda

Cuando se convocó el anterior VIII Congreso, las circunstancias que rodeaban a Corea del Norte eran "literalmente tan duras que apenas podíamos mantener nuestra propia existencia", afirmó Kim. Añadió que la economía y las industrias del país estaban anticuadas

La economía de Corea del Norte sufrió su mayor contracción en 23 años en 2020, al verse afectada por las continuas sanciones de la ONU, las medidas de confinamiento por la COVID-19 y el mal tiempo, según ha afirmado el banco central de Corea del Sur

Sin embargo, más recientemente se han observado signos de recuperación y la economía creció un 3,7% en 2024, el ritmo anual más rápido en ocho años, respaldado por la ampliación de los lazos económicos con Rusia, según las estimaciones del Banco de Corea

"Todo ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años", afirmó Kim

En un discurso que se centró principalmente en el desarrollo económico y la promoción del liderazgo del partido, Kim afirmó que el país se enfrentaba a "tareas históricas urgentes y difíciles para impulsar la construcción económica y el nivel de vida de la población". A principios de esta semana, Kim celebró la finalización de 10.000 nuevas viviendas en Pionyang, con lo que se ha alcanzado el objetivo de construir 50.000 viviendas fijado durante el VIII Congreso

Sin embargo, Kim también afirmó que el país debía "revisar las deficiencias" en materia de desarrollo, sin dar más detalles al respecto

(Información de Heejin Kim; edición de Ed Davies, Lincoln Feast y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)