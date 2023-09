WASHINGTON (AP) — El gobernante norcoreano Kim Jong Un podría viajar pronto a Rusia para reunirse con el presidente Vladímir Putin, dijo el lunes un funcionario estadounidense, en un momento en que el Kremlin trata de adquirir equipo militar para utilizarlo en su guerra en Ucrania.

El funcionario, que no estaba autorizado para abordar el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos prevé que Kim realice el viaje en el transcurso de este mes. El funcionario dijo que Estados Unidos no está seguro de dónde o cuándo tendría lugar la reunión, pero la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Pacífico, sería una posibilidad dada su relativa proximidad a Corea del Norte.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, señaló el lunes que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, viajó a Pyongyang el mes pasado e intentó persuadir a Corea del Norte para que vendiera munición de artillería a Rusia.

“Tenemos información de que Kim Jong Un espera que estas discusiones continúen, para incluir discusiones diplomáticas a nivel de mandatarios en Rusia”, dijo Watson.

Añadió que Estados Unidos insta a Corea del Norte “a poner fin a sus negociaciones de armas con Rusia y a cumplir con los compromisos públicos que Pyongyang ha hecho de no proporcionar o vender armas a Rusia”.

Shoigu dijo el lunes que los dos países podrían realizar maniobras militares conjuntas.

The New York Times fue el primer medio que informó que Kim planeaba reunirse con Putin en Rusia este mes.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que tenía información de inteligencia que indicaba que Putin y Kim intercambiaron cartas tras la visita de Shoigu. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que las cartas eran “más a nivel superficial”, pero que las conversaciones entre Rusia y Corea del Norte sobre una venta de armas estaban avanzando.

El periodista de The Associated Press Matthew Lee, en Washington, contribuyó a este despacho.