Kim Jong-un posiciona a su hija como sucesora, según la agencia de espionaje de Seúl

Por Jack Kim y Joyce Lee

SEÚL, 12 feb (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un parece estar tomando medidas para consolidar la posición de su hija como sucesora, y hay indicios de que ella ya está contribuyendo en la toma de decisiones, según afirmaron el jueves parlamentarios surcoreanos, basándose en un informe de la agencia de espionaje.

La Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) seguirá de cerca si la hija, que se cree que se llama Kim Ju-ae, asiste a la próxima reunión del Partido de los Trabajadores, en el poder, y cómo se la presenta, incluyendo si asume algún cargo oficial, dijeron los parlamentarios.

"En el pasado, la NIS describía a Kim Ju-ae como 'en proceso de formación como sucesora', pero hoy la expresión utilizada ha sido que 'se encuentra en la fase de ser nombrada sucesora internamente'", dijo el parlamentario Lee Seong-kweun a los periodistas tras una reunión a puerta cerrada con la NIS.

Ju-ae, que se cree que es una adolescente, ha aparecido cada vez más en los medios de comunicación estatales de Corea del Norte acompañando a su padre en visitas de campo, incluidas inspecciones de proyectos de armamento, ante especulaciones de los analistas de que está siendo preparada para convertirse en la cuarta generación de líderes del país. La NIS cree que el papel que ha asumido durante los actos públicos indica que ha comenzado a realizar aportaciones en materia de toma de decisiones y que se la trata como la segunda líder de facto, según afirmaron Lee y otro parlamentario, Park Sun-won.

Corea del Norte ha anunciado que el Partido de los Trabajadores convocará la reunión inaugural del noveno Congreso a finales de febrero, un evento que, según los analistas, revelará los principales objetivos políticos para los próximos años en materia de economía, asuntos exteriores y defensa.

El líder Kim Jong-un está dirigiendo el desarrollo de un gran submarino que probablemente sea capaz de transportar hasta 10 misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y que, teniendo en cuenta el desplazamiento de 8.700 toneladas del buque, podría estar diseñado para funcionar con un reactor nuclear, afirmaron Park y Lee.

Sin embargo, sigue sin estar claro si será de propulsión nuclear o si funcionará operativamente según lo previsto, según afirmaron los parlamentarios, señalando el análisis de la agencia de espionaje.

(Información de Jack Kim; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)