Por Joyce Lee y Jack Kim

SEÚL, 26 feb (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que se centraría en ampliar el arsenal nuclear de su país y que las perspectivas de mejorar las relaciones con Estados Unidos dependían ‌totalmente de la actitud de Washington, según informó ‌el ⁠jueves la agencia estatal de noticias KCNA.

El IX Congreso del Partido de los Trabajadores, que ha durado una semana, concluyó el miércoles con un desfile militar en la capital, Pionyang, según informó la KCNA.

Kim afirmó que "el estatus internacional" de la nación asiática "ha aumentado extraordinariamente" al establecer los principales ​objetivos políticos para ⁠los próximos cinco ⁠años.

"Es la firme voluntad de nuestro partido ampliar y fortalecer aún más nuestro poder nuclear nacional y ejercer plenamente nuestro estatus como Estado nuclear", dijo Kim, ​según la KCNA. "Nos centraremos en proyectos para aumentar el número de armas nucleares y ampliar los medios operativos nucleares".

Corea del Norte ha reunido alrededor de ‌50 ojivas nucleares, posee suficiente material fisible para producir hasta 40 más y está acelerando la producción ​de más material fisible, según estimó el año pasado el grupo ​de expertos Stockholm International Peace Research Institute.

Kim también expuso los planes de Corea del Norte para desarrollar misiles balísticos intercontinentales más potentes, incluidos los que pueden lanzarse desde debajo del agua, sistemas de ataque que utilizan inteligencia artificial, drones no tripulados y armas que pueden alcanzar satélites enemigos, según informó la KCNA.

Las fotos de los medios estatales del desfile militar mostraban formaciones de soldados marchando por la luminosa plaza Kim Il-sung, bajo un podio en el que Kim y su hija estaban de pie junto a altos cargos.

Algunos soldados del desfile llevaban ​camuflaje y equipo de guerra especial, y varios aviones realizaron un vuelo rasante.

No se vio ningún equipo militar en las fotos ni la KCNA hizo referencia a armas estratégicas como las que se exhibieron en un desfile militar en ⁠octubre.

La presencia de la hija de Kim, conocida como Ju-ae, alimentará aún más las especulaciones sobre si está siendo preparada para sucederle.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

Kim dejó la puerta abierta a las conversaciones con EEUU, ‌al tiempo que señaló que Corea del Norte mantiene "la postura más firme" como política hacia EEUU.

"Si Estados Unidos retira su política de confrontación con Corea del Norte respetando el de nuestro país... no hay razón para que no podamos llevarnos bien con ellos", dijo Kim, según la KCNA.

Hasta ahora, Kim no ha aceptado las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunió tres veces durante el primer mandato de Trump.

Los comentarios de Kim "apuntan a una previsible negativa a cualquier conversación entre Estados Unidos y Corea del Norte basada en la desnuclearización, aunque (Kim) sigue dejando la puerta abierta al diálogo si Washington abandona primero lo que denomina su política hostil", dijo Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios ‌Norcoreanos.

Trump tiene previsto viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril. Algunos expertos en Corea del Norte, incluida la agencia de espionaje de Corea del ⁠Sur, han especulado con que Kim podría reunirse con Trump en esas fechas. Sin embargo, Kim calificó a Corea del Sur como "el enemigo más hostil" y descartó ‌cualquier conversación, afirmando que "la actitud conciliatoria que el actual Gobierno de Corea del Sur defiende en apariencia es torpemente engañosa y burda", según la KCNA.

Desde ⁠que asumió el cargo en junio del año pasado, el Gobierno del presidente surcoreano Lee Jae-myung ha hecho gestos para ⁠mejorar las relaciones entre los vecinos, que técnicamente siguen en guerra, aunque Corea del Norte ha rechazado sistemáticamente los esfuerzos del presidente liberal.

Kim afirmó que Pionyang "puede iniciar acciones arbitrarias" si Corea del Sur lleva a cabo "comportamientos desagradables" dirigidos a Corea del Norte.

"No se puede descartar el colapso total de Corea del Sur", afirmó Kim según la KCNA.

Estas declaraciones parecen ser de las advertencias más directas de Kim contra Seúl y "no pueden tomarse a la ligera debido al énfasis en las armas nucleares tácticas y las ‌armas convencionales, ambas dirigidas contra Corea del Sur", afirmó Rachel Minyoung Lee, investigadora principal ​del Programa de Corea del Stimson Center y 38 North.

El presidente Lee afirmó el jueves que es necesario continuar con los esfuerzos para generar confianza y encontrar puntos en común con Corea del Norte con el fin de lograr una paz y una estabilidad sistémicas en la península coreana.

"Un sentimiento de hostilidad y confrontación arraigado desde hace mucho tiempo no puede eliminarse en un instante. Debemos generar confianza mediante esfuerzos ‌continuos", afirmó Lee. (Información de Joyce Lee, Jack Kim y Kyu-seok Shim; edición de Lincoln Feast, Ed Davies y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)