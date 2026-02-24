Kim Jong-un promete impulsar la economía y asciende a su hermana en el congreso del partido

Por Joyce Lee

SEÚL, 24 feb (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un se comprometió a consolidar y desarrollar la calidad de la economía del país durante los próximos cinco años, según informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA, durante un discurso pronunciado en un congreso del partido en el que su hermana fue ascendida.

Corea del Norte, que tiene armamento nuclear, celebró el lunes la quinta jornada del IX Congreso del Partido de los Trabajadores, que establece los principales objetivos políticos de la nación para los próximos cinco años.

Los miembros del congreso comenzaron a trazar planes y objetivos por sectores, incluidos el militar, la política exterior, la industria y la agricultura, según informó la KCNA.

En su discurso del lunes, Kim calificó los próximos cinco años como una "fase de progreso a gran escala" y pidió una revolución en el pensamiento, la tecnología y la cultura para que los nuevos proyectos se gestionen adecuadamente a lo largo del tiempo, según la KCNA.

Kim también advirtió que se erradicarán "el incumplimiento del deber, la irresponsabilidad y otras enfermedades arraigadas que buscan solo beneficios inmediatos", según la agencia.

Hasta ahora, Corea del Norte no ha publicado ningún mensaje específico sobre su política exterior, como los relativos a sus enemigos acérrimos, Estados Unidos y Corea del Sur, y ha optado por centrarse en el progreso económico interno.

Aunque Kim ha rechazado los esfuerzos del presidente surcoreano Lee Jae-myung por mejorar las relaciones y no ha aceptado las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump para reanudar las conversaciones, parece centrarse en las relaciones con sus aliados tradicionales, como Rusia y China.

El líder norcoreano viajó en un tren blindado a Pekín el pasado mes de septiembre para asistir a un gran desfile militar en el que colocó junto al presidente chino, Xi Jinping, y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Xi envió un mensaje a Kim esta semana para felicitarle por su del partido gobernante, según confirmó la KCNA.

HERMANA PODEROSA

Kim Yo-jong, la poderosa hermana de Kim Jong-un, recibió un ascenso. Según la KCNA, fue nombrada directora de departamento del partido. Anteriormente, era vicedirectora.

También fue reintegrada como miembro "suplente" del Politburó del Comité Central del partido gobernante, tras su destitución en 2021.

Los analistas afirman que Kim Yo-jong, que ha arremetido regularmente contra Corea del Sur en declaraciones incendiarias transmitidas por los medios de comunicación estatales, podría impulsar aún más la política exterior en su nuevo cargo.

Hasta ahora, no hay indicios de que la hija adolescente de Kim, conocida como Ju-ae, haya participado en el Congreso.

Entre los analistas y la agencia de espionaje de Corea del Sur crece la especulación de que está siendo preparada para suceder a su padre como líder, en lo que sería la cuarta generación de líderes de la familia Kim desde que Kim Il-sung fundó Corea del Norte en 1948.

No está claro cuánto durará el Congreso. Las dos ediciones anteriores duraron cuatro y ocho días, respectivamente.

Las imágenes de satélite de principios de este mes mostraban lo que parecía ser un ensayo para un desfile militar que acompañaría al Congreso, según informaron los medios de comunicación.

Los analistas afirmaron que Corea del Norte podría presentar armas nucleares y convencionales durante el desfile para mostrar la capacidad militar que ha desarrollado durante los últimos cinco años.

(Información de Joyce Lee; edición de Bill Berkrot, Ed Davies y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)