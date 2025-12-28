Kim Jong Un supervisa un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero

SEÚL, 29 dic (Reuters) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó el domingo un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance, informó el lunes la agencia estatal KCNA.

Kim expresó su satisfacción mientras los misiles de crucero volaban en la órbita fijada sobre el mar al oeste de la península coreana y alcanzaban su objetivo, dijo KCNA.

Kim dijo que "comprobar la fiabilidad y la rápida respuesta de los componentes de la disuasión nuclear de la RPDC de forma regular (...) no son más que un ejercicio de responsabilidad", ya que el país "se enfrenta a varias amenazas a la seguridad", usando el nombre oficial de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Corea del Norte seguiría dedicando todos sus esfuerzos al desarrollo de su fuerza nuclear de combate, dijo Kim, según KCNA.

