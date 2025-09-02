Kim Jong-un viaja a Pekín para asistir al desfile militar con Xi y Putin

Por Ju-min Park y Joyce Lee

SEÚL, 2 sep (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un cruzó la frontera con China en su tren especial a primera hora del martes para asistir a la celebración china de la rendición formal de Japón en la Segunda Guerra Mundial, informaron el martes los medios estatales norcoreanos.

Kim partió de Pionyang hacia China el lunes y cruzó a China a primera hora de la mañana del martes, dijo el periódico estatal norcoreano Rodong Sinmun, de camino al mayor evento diplomático multilateral al que ha asistido.

Se espera que Kim asista el miércoles al desfile militar en Pekín, junto al presidente chino Xi Jinping y otros líderes, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masud Pezeshkian.

Rodong Sinmun publicó fotografías de Kim y su séquito, incluido el ministro de Asuntos Exteriores Choe Son Hui, que ha participado en la diplomacia de Pionyang en materia de desarrollo armamentístico durante más de dos décadas.

En una fotografía, se ve a Kim de pie junto al tren verde oscuro con un cigarrillo en la mano.

En otra, aparece sentado en un escritorio dentro del tren con una bandera norcoreana detrás y con un ordenador portátil cerrado en un vagón ornamentado con paneles de madera.

El tren parecía ser similar al tren blindado que ha utilizado anteriormente para viajar a otros países.

Antes de cruzar a China, Kim visitó el lunes un laboratorio de misiles que está investigando materiales compuestos de fibra de carbono para utilizarse en motores de misiles balísticos intercontinentales, dijo el medio de comunicación estatal KCNA.

La visita de Kim a un laboratorio de misiles justo antes de la cumbre multilateral pareció muy simbólica, según los expertos.

La visita tiene como objetivo "mostrar el estatus (de Corea del Norte) como potencia nuclear" justo antes de "situarse junto a Xi y Putin, lo que pretende sugerir el apoyo a Corea del Norte como Estado nuclear", dijo Hong Min, analista de Corea del Norte en el Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

Hong dijo que también envió un mensaje a Estados Unidos sobre la "voluntad de Corea del Norte de avanzar en el armamento nuclear y el estatus de potencia nuclear difícil de revertir".

Corea del Norte expresó el lunes su apoyo a los comentarios realizados por Xi en una cumbre en la que pidió una gobernanza mundial más justa, y añadió que la cooperación entre Corea del Norte y China crecerá para perseguir tal valor, según un viceministro de Asuntos Exteriores en comentarios publicados en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano.

Xi insistió el lunes en su visión de un nuevo orden económico y de seguridad mundial que dé prioridad al "Sur Global", en un desafío directo a Estados Unidos, durante una cumbre en la que participaron los líderes de Rusia e India.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung, que ha estado tratando de mejorar los lazos con Pionyang, recibía información en tiempo real sobre el viaje de Kim a China, dijo la oficina presidencial.

Seúl enviará a Pekín al portavoz de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, pero el Ministerio de Unificación del país dijo que no estaba seguro de que pudiera mantener conversaciones bilaterales con el líder norcoreano al margen del evento.

