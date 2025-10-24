Kim Kardashian revela que le han diagnosticado un aneurisma cerebral, según medios estadounidenses

24 oct (Reuters) - La personalidad mediática estadounidense Kim Kardashian dijo que le habían diagnosticado un aneurisma cerebral, informaron el jueves medios estadounidenses. Kim Kardashian reveló su diagnóstico durante un avance de la séptima temporada de su programa de telerrealidad "The Kardashians", que se estrenó en Hulu, dijeron los medios.

No está claro si está experimentando síntomas o no, dijeron.

Reuters no pudo confirmar de inmediato esta información. El agente, el representante de relaciones públicas y el abogado de Kim Kardashian no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

A principios de este año, prestó declaración en el juicio contra una banda llamada los "", acusados de robarle joyas por valor de millones de euros a punta de pistola durante la Semana de la Moda de París en 2016. (Información de Mihika Sharma en Bengaluru; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)