Kim le escribe a Putin: "Compartimos sangre, vida y muerte"

En el mensaje, publicado por la agencia de noticias estatal KCNA, Kim dijo que 2025 era un "año verdaderamente significativo" para la alianza bilateral, fortalecida por "compartir sangre, vida y muerte en la misma trinchera".

Corea del Norte confirmó en abril que había desplegado tropas para apoyar la campaña militar rusa contra Ucrania y que sus soldados habían muerto en combate. A principios de este mes, Pyongyang reconoció el envío de tropas para despejar la región rusa de Kursk en agosto de 2025. Al menos nueve soldados de un regimiento de ingenieros murieron durante el despliegue de 120 días, según declaró Kim en un discurso pronunciado el 13 de diciembre con motivo del regreso de la unidad.

Kim envió a Putin felicitaciones de Año Nuevo al día siguiente de que el líder norcoreano ordenara a sus funcionarios aumentar la producción de misiles.

Pyongyang intensificó las pruebas de misiles en los últimos años, con el objetivo, según los analistas, de mejorar su capacidad de ataque de precisión, desafiar a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas a Rusia.

Además de enviar tropas para combatir por Rusia, Pyongyang envió proyectiles de artillería, misiles y sistemas de misiles de largo alcance.

A cambio, Rusia envía a Corea del Norte ayuda financiera, tecnología militar y suministros de alimentos y energía, según los analistas. (ANSA).