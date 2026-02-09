Kim Meylemans y Nicole Silveira, recién casadas y rivales olímpicas

No hace ni medio año que la belga Kim Meylemans y la brasileña Nicole Silveira se casaron, pero no han viajado a Italia de luna de miel sino a enfrentarse en el skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Su unión fue el pasado agosto en una ceremonia civil en Calgary (Canadá), donde se han comprado una casa y donde tienen su hogar cuando no están compitiendo por el mundo.

En esa ciudad residía ya Nicole (31 años), una exfisioculturista que trabaja allí algunos meses del año como enfermera, y Kim (29 años), nacida en Alemania pero que representa deportivamente a Bélgica, se mudó a ese país para vivir con ella.

Team BB

El flechazo se produjo durante la pandemia del covid-19, cuando ambas coincidieron en el mismo hotel y, ante la falta de ocio por las restricciones en vigor se pusieron a charlar.

"Son una pareja de mujer y mujer, y al mismo tiempo compiten una contra la otra, eso lo hace todo más especial. Lo principal es que demuestran que, por encima de todo, están las personas, por encima de ser rivales en el deporte", dice en una entrevista con la AFP el preparador físico de ambas, el argentino Fernando Oliva.

"Son dos chicas muy extrovertidas, muy simpáticas, eso les hace ser populares y que la gente les quiera", apunta.

Él es uno de los integrantes del equipo técnico que Kim y Nicole comparten desde 2023, tras constituir formalmente lo que llamaron "Team BB" (por Bélgica y Brasil), que han convertido en toda una marca en el circuito del skeleton, con la silueta y banderas de sus países como escudo y su imagen bordada en camisetas, jerséis y gorros.

El objetivo estaba claro: compartir un equipo de tres personas, compuesto por un entrenador, un preparador físico y un kinesiólogo, para ahorrar gastos.

"En Brasil y en Bélgica, el skeleton no es un deporte muy común, les da poco dinero y lo necesitan para viajes, alquileres de pistas o entrenadores. Así que decidieron unir fuerzas", relata Oliva, que lleva una década siendo el preparador de Kim.

Carreras en progresión

Desde que su pupila se mudó a Canadá, una parte importante de su trabajo se hace online y a distancia desde Hasselt (Bélgica), pero la fórmula del Team BB está funcionando: Kim Meylemans fue campeona de Europa en 2024 y también en este 2026, el pasado mes en St Moritz, mientras que Nicole ha experimentado una gran progresión en estos años y en 2024 se convirtió en la primera brasileña en subir al podio en una cita de la Copa del Mundo de su disciplina, en Pyeongchang (Corea del Sur).

En su historial olímpico, Meylemans fue 14ª en 2018 y 18ª en 2022, en una edición donde estuvo aislada en los días previos a competir por un test positivo al covid. En esos últimos Juegos, Silveira, que debutaba entonces en unos Juegos y ya era su pareja, acabó 13ª.

"En los Juegos de 2022 era difícil. Estábamos ya juntas, pero con equipos diferentes todavía, así que no sabíamos qué era secreto y no podías decir a tu rival", sonrió Silveira, abanderada de su país el viernes en la ceremonia de apertura, en una reciente entrevista para la televisión del Comité Olímpico Brasileño mientras paseaba por Cortina d'Ampezzo, donde se disputa el skeleton de Milán-Cortina.

Ahora las dos aspiran a pelear por las primeras posiciones.

"Ninguna de las dos viene aquí a Italia a vivir la experiencia. Vienen a quedar lo más alto posible, a por medallas, sí o sí. Pero dentro de la preparación mental, no se lo decimos mucho", explica Oliva.

Reivindicación LGTBQ

El día que se casaron, Kim puso un largo texto en su cuenta de Instagram y pensaba ya en ir con Nicole, como pareja casada visible, a estos Juegos.

"El actual gobierno italiano (de Giorgia Meloni) está tomando decisiones que dañan a la comunidad LGBTQ+. Será muy especial competir allí como pareja casada y dar nuestro aporte al matrimonio igualitario", afirmó entonces.

La prueba femenina del skeleton se decidirá en estos Juegos el sábado 14 de febrero. Precisamente en el primer San Valentín para Kim y Nicole desde su boda.