Kim, nos llevaremos bien con EE UU si nos reconocen como potencia nuclear

Así lo declaró Kim Jong-un al cerrar hoy el Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea. Si Washington "respeta el actual estatus de nuestro país, tal como establece la Constitución... y retira su política hostil... no hay razón por la cual no podamos llevarnos bien con Estados Unidos", afirmó Kim, según la agencia estatal KCNA.

En Pyongyang, se llevó a cabo por la noche una gran parada militar en honor al cierre del Congreso, y Kim declaró que "en nuestro Partido se producirá un nuevo giro histórico".

El líder norcoreano fue reelegido unánimemente el domingo como Secretario General del Partido, mientras que su influyente hermana, Kim Yo Jong, fue promovida, convirtiéndose en directora de departamento a tiempo completo, en lugar de vice-directora.

(ANSA).