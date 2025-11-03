Kimberly-Clark comprará Kenvue en una operación de US$48.700 millones

3 nov (Reuters) -

La creadora de la marca Kleenex, Kimberly-Clark, anunció el lunes que adquirirá Kenvue, el fabricante del analgésico Tylenol, en una operación valorada en unos 48.700 millones de dólares, lo que dará lugar a un gigante del sector de los bienes de consumo.

Las acciones de Kenvue subían un 18% antes de la apertura del mercado. Kimberly-Clark dijo que compraría todas las acciones ordinarias en circulación de Kenvue en una transacción en efectivo y acciones.

Los accionistas de Kenvue recibirán US$3,50 por acción y 0,15 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean.

Esto supone un valor por acción de US$21,01, o un valor patrimonial de 40.320 millones de dólares, según cálculos de Reuters. (Información de Juveria Tabassum en Bengaluru; edición de Arun Koyyur y Devika Syamnath; edición en español de Jorge Ollero Castela)