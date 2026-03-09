Kimberly-Clark de México coloca 10.000 millones de pesos en certificados bursátiles

9 mar (Reuters) - Kimberly-Clark de México (KIMBER) colocó 10.000 millones de pesos (unos US$590 millones) en certificados bursátiles mediante una operación dividida en dos emisiones, informó el lunes la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa emitió KIMBER 26 por 8.000 millones de pesos con vencimiento en febrero de 2038, a un plazo de 12 años, y KIMBER 26-2 por 2.000 millones de pesos, con vencimiento en octubre de 2028 y un plazo de 2,6 años.

Ambas emisiones recibieron las máximas calificaciones en la escala nacional: "MxAAA" por S&P Global Ratings y "AAA(mex)" por Fitch México.

La colocación fue liderada por HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

Kimberly-Clark de México, listada en la BMV desde hace más de seis décadas, fabrica y comercializa productos de consumo como papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales y toallas. (Escrito por Javier Leira, editado por Noe Torres)