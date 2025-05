Kimi Antonelli celebra su 1er año en la Fórmula Uno en casa, con amigos y el título del Bologna

IMOLA, Italia (AP) — Kimi Antonelli llegó a la Fórmula Uno y ahora quiere compartir la experiencia con sus amigos de la escuela.

A sus 18 años, el piloto de Mercedes regresó a su tierra natal esta semana en el Gran Premio de Emilia-Romaña y ha invitado a su familia y compañeros de clase a compartir la experiencia en la pista.

Incluso pudo unirse a las celebraciones la noche del miércoles, cuando el Bologna, su club favorito en el fútbol ganó su primer trofeo en 51 años. Luego, se dirigió a la pista para cumplir con sus deberes mediáticos y dar a sus amigos una vista detrás de escena de la F1.

“Pudimos organizar esto para la escuela. Es una buena manera para que ellos vean con sus propios ojos este mundo. Solían ver las carreras en la televisión, pero en realidad no sabían lo que sucede detrás de todo esto", afirmó el jueves Antonelli.

“Más tarde, les mostraré el auto y les explicaré un poco... Es una buena manera de mantener la relación también porque no he pasado mucho tiempo en casa, así que no los veo mucho. Estas pequeñas cosas también pueden marcar la diferencia en términos de relaciones”.

La carrera de esta semana no podría haber sucedido en un mejor momento para Antonelli, quien pudo celebrar el título del Bologna en la Copa Italia, su primer trofeo desde 1974.

“La ciudad se volvió bastante loca. Yo también estuve allí, pero no por mucho tiempo porque todavía tenía que venir a la pista esta mañana", dijo. “Pero todos estaban tocando las bocinas en la calle... volviéndose locos. Fue muy divertido. Lo disfruté”.

El último año ha traído grandes cambios para Antonelli, quien era un novato en la Fórmula Dos cuando fue elegido para ocupar el asiento de Lewis Hamilton en Mercedes, una elección que generó su propio documental de Netflix recientemente lanzado.

Antonelli dijo el jueves que su sueño sería ganar su primer podio en casa, pero es consciente de lo que podría salir mal. Hace dos semanas en Miami, fue el piloto más joven en asegurar la pole y comenzó desde el frente en la carrera sprint, pero cayó al cuarto lugar casi de inmediato después de un error.

“Estaba realmente emocionado y en realidad pensando en el podio, y luego las carreras salieron terriblemente mal, tanto en la sprint como en la carrera larga. Somos una familia muy supersticiosa y simplemente lo tomamos paso a paso”, expresó.

Correr frente a sus fanáticos locales, que no han tenido un piloto italiano en la F1 desde Antonio Giovinazzi en 2021, hará que este fin de semana sea “especial”, dijo Antonelli. Pero tener amigos, familia y fanáticos animándolo también será una prueba de cuán bien puede bloquear la presión.

“Este fin de semana va a ser emocional y mentalmente agotador”, advirtió. “Va a ser realmente importante gestionar la energía".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.