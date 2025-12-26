Kimmel acusa a Trump de fomentar el fascismo en mensaje navideño en GB

En su discurso, Kimmel reflexionó sobre el impacto del segundo mandato de Trump, a quien acusó de comportarse "como un rey". "Desde una perspectiva fascista, este ha sido un gran año.

La tiranía está en auge aquí", afirmó el comediante.

Channel 4 inició en 1993 la tradición de emitir un mensaje navideño alternativo como contrapunto al tradicional discurso televisado del monarca británico. Según el canal, se trata de una reflexión personal y provocadora sobre los acontecimientos más relevantes del año.

Kimmel ha sido un crítico constante de Trump desde su regreso al aire, luego de que el programa Jimmy Kimmel Live! fuera suspendido de manera indefinida por la cadena ABC en septiembre, tras la polémica generada por comentarios del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El comediante se refirió entonces a la reacción ante el crimen y sugirió que muchos seguidores de Trump intentaban capitalizar políticamente la muerte, lo que derivó en fuertes críticas y en la suspensión del programa. Trump celebró públicamente la medida, calificándola como "una gran noticia para Estados Unidos", y pidió además el despido de otros presentadores nocturnos.

El episodio, uno más dentro de los múltiples enfrentamientos y disputas legales del mandatario con los medios, generó preocupación por la libertad de expresión y de prensa. Cientos de figuras destacadas de Hollywood y de la industria del entretenimiento instaron a los estadounidenses a "luchar para defender y preservar los derechos constitucionales". El programa volvió al aire menos de una semana después.

Durante su mensaje al público británico, Kimmel afirmó que en septiembre ocurrió "un milagro navideño anticipado", cuando millones de personas —incluidas algunas que no simpatizan con su programa— se pronunciaron en defensa de la libertad de expresión.

"Ganamos, el presidente perdió, y ahora estoy de vuelta en el aire todas las noches criticando al político más poderoso del planeta como se merece", dijo el estadounidense.

El comediante recordó que Channel 4 ya había invitado en años anteriores a figuras como el ex analista de inteligencia Edward Snowden y el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a ofrecer el mensaje alternativo.

Kimmel, quien aseguró no esperar que el público británico supiera quién era, advirtió que silenciar a los críticos no es algo que ocurra solo en Rusia o Corea del Norte. Pese a la ruptura que dio origen a la Revolución Estadounidense hace 250 años, sostuvo que Estados Unidos y Reino Unido mantienen una relación especial y pidió a los británicos no abandonar a su aliado, al que describió como "un poco tambaleante en este momento".

"En Estados Unidos estamos, literal y metafóricamente, desmantelando las estructuras de nuestra democracia: desde la prensa libre hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial y la propia Casa Blanca", afirmó, en alusión a las obras en el Ala Este. "Somos un verdadero desastre, sabemos que esto también los afecta a ustedes y solo quería decir: perdón".

