LA NACION

Kimmel dijo "algo horrible" sobre Charlie Kirk, según Trump

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Kimmel dijo "algo horrible" sobre Charlie Kirk, según TrumpJose Luis Magana - FR159526 AP

CHEQUERS, Inglaterra, 18 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el jueves la decisión de la cadena ABC de Disney

de retirar de antena el programa "Jimmy Kimmel Live", afirmando que el presentador había dicho "una cosa horrible" sobre el activista político asesinado Charlie Kirk.

ABC anunció el miércoles que retiraba el programa tras los comentarios de Kimmel de que los conservadores estaban usando el asesinato de Kirk para ganar puntos políticos.

"Jimmy Kimmel fue despedido porque tenía malos índices de audiencia más que otra cosa y dijo una cosa horrible sobre un gran y conocido caballero como Charlie Kirk", dijo Trump durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk, un estrecho aliado conservador de Trump, fue asesinado por la bala de un francotirador el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, donde los fiscales estatales prometieron el martes pedir la pena de muerte contra el acusado de su asesinato. "Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malos índices de audiencia y deberían haberle despedido hace mucho tiempo. Así que, ya sabes, puedes llamarlo libertad de expresión o no. Le despidieron por falta de talento", dijo Trump. (Reporte de Steve Holland y Brendan O'Brien; Redacción de Doina Chiacu. Edición en español de Javier López de Lérida)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

  2. La mataron a golpes con una mancuerna, la descuartizaron y calcinaron el cuerpo: empieza el juicio a los acusados
    2

    La mataron a golpes con una mancuerna, la descuartizaron y calcinaron el cuerpo: empieza el juicio

  3. El "niño en penitencia": en Colegiales le sacaron la cabeza y ahora, en Palermo, le arrancaron un brazo
    3

    De Plaza Mafalda a la vereda de Fitz Roy: el “niño en penitencia” que sorprende en Palermo

  4. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    4

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

Cargando banners ...