Kimmich renueva con el Bayern Múnich hasta 2029

El internacional alemán Joshua Kimmich renovó su contrato con el Bayern Múnich por cuatro temporadas hasta junio de 2029, anunció el club bávaro en un comunicado este jueves.

"En el Bayern tengo el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos. Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno de club para que yo pueda maximizar mi éxito. Aquí me siento como en casa y aún no he terminado", explicó Kimmich, citado en un comunicado del club.

"Mentalidad e identidad, eso es lo que representa Joshua Kimmich. Lleva años interiorizando el ADN del FC Bayern y lo encarna dentro y fuera del campo", declaró por su parte Max Eberl, director deportivo del Bayern.

Luego de lograr clasificar a cuartos de final de Liga de Campeones el martes contra Leverkusen (victorias 3-0 en la ida, 2-0 en la vuelta), el mediocentro y capitán de la 'Mannschaft' deslizó que ya había llegado a un acuerdo con la dirección muniquesa.

Llegado al Bayern en 2015 procedente del RB Leipzig, Joshua Kimmich levantó la Liga de Campeones en 2020, ha ganado ocho veces la Bundesliga (de 2016 a 2023) y ha ganado en tres ocasiones la Copa de Alemania.

Es el cuarto jugador en haber renovado con el Bayern desde el inicio del año 2025, luego del guardameta y capitán Manuel Neuer (38 años, hasta 2026), del lateral izquierdo Alphonso Davies (24 años, hasta 2030) y del centrocampista ofensivo Jamal Musiala (22 años, hasta 2030).

