Kings acuerdan contrato con Scott Perry como gerente general según fuente de AP

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Los Kings de Sacramento no tardaron en contratar a un nuevo gerente general, llegando a un acuerdo con Scott Perry solo unas horas después de separarse de Monte McNair.

Una persona familiarizada con la decisión le dijo a The Associated Press el jueves que Perry reemplazará a McNair e intentará mejorar una plantilla que perdió en el torneo de play-in por segunda temporada consecutiva. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Los Kings y McNair acordaron mutuamente separarse poco después de que la derrota del equipo por 120-106 ante Dallas el miércoles por la noche pusiera fin a una temporada decepcionante.

Después de romper una sequía de playoffs de 16 temporadas, récord de la NBA, en 2022-23 cuando McNair fue nombrado ejecutivo del año, los Kings se quedaron a las puertas de regresar a los playoffs las dos últimas temporadas, lo que llevó al cambio.

Perry regresa a Sacramento después de pasar tres meses en la oficina principal como vicepresidente de operaciones de baloncesto en 2017. F

ue contratado ese verano para convertirse en gerente general de los Knicks bajo el presidente del equipo Scott Mills.

Perry dirigió brevemente al equipo de manera interina en 2020 tras el despido de Mills antes de regresar a su rol de gerente general bajo el presidente del equipo Leon Rose hasta la temporada 2022-23.

Pasó más de una década en la oficina principal de los Pistons, desempeñando un papel en la construcción de una plantilla que ganó las Finales de la NBA en 2004 y llegó a seis finales consecutivas de la Conferencia Este.

Ahora intentará hacer lo mismo con los Kings después de convertirse en el quinto ejecutivo principal de la franquicia desde que el propietario Vivek Ranadive asumió el control del equipo en 2013. Los Kings han pasado por nueve entrenadores en ese período, incluidos interinos, y tienen el quinto peor récord en la NBA.

Una de las primeras decisiones será sobre el estado del entrenador interino Doug Christie, quien tuvo un récord de 27-24 en la temporada regular después de asumir el cargo cuando Mike Brown fue despedido en diciembre. Christie dijo después del juego que quiere permanecer en el puesto y que necesita "terminar lo que comencé".

Sacramento ganó al menos 40 juegos en cada una de las últimas tres temporadas después de no lograrlo ni una sola vez en las 16 temporadas anteriores, pero los Kings no pudieron dar el siguiente paso para ser un contendiente en la Conferencia Oeste.

La pasada temporada fue un gran retroceso ya que el equipo despidió a Brown en diciembre, intercambió a la estrella De’Aaron Fox a San Antonio en febrero y terminó en noveno lugar en la conferencia con un récord de 40-42.

Todo culminó con la derrota abultada en casa ante los Mavericks el miércoles por la noche.

Perry hereda un núcleo compuesto por Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray y Malik Monk. Podría no tener una selección de primera ronda a menos que los Kings caigan entre los primeros 12, lo cual parece poco probable a menos que Sacramento pueda saltar a los primeros cuatro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.