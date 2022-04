Kioxia y Western Digital invierten conjuntamente en una nueva planta de fabricación de memoria flash en la planta de Yokkaichi

TOKIO y SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--abr. 15, 2022--

Kioxia Corporation y Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) han finalizado un acuerdo formal para invertir conjuntamente en la primera fase de la planta de fabricaci贸n Fab7 (Y7) de Kioxia, l铆der en el sector, en Yokkaichi en la prefectura de Mie de Jap贸n. Con la construcci贸n de la primera fase de Y7 completada, la inversi贸n de la empresa conjunta permitir谩 la producci贸n inicial a partir del oto帽o de este a帽o. Esto marca otro hito importante en la asociaci贸n de empresa conjunta estrat茅gica de 20 a帽os entre las dos compa帽铆as.

Fab7 (Y7), Yokkaichi Plant (Photo: Business Wire)

鈥淓stamos muy contentos de profundizar a煤n m谩s en nuestra asociaci贸n estrat茅gica con Western Digital a trav茅s de esta inversi贸n conjunta en Y7鈥, se帽al贸 Nobuo Hayasaka, president y director ejecutivo de Kioxia. 鈥淟a r谩pida digitalizaci贸n de las sociedades sustenta el uso acelerado de productos de memoria. Continuaremos aprovechando nuestra asociaci贸n tecnol贸gica y econom铆as de escala para desarrollar y producir productos semiconductores de vanguardia y lograr un crecimiento corporativo org谩nico鈥.

鈥淓sta inversi贸n conjunta en Y7 acent煤a nuestra relaci贸n productiva y positiva con Kioxia, subrayando nuestra participaci贸n global sustancial en la memoria, la importancia continua de la memoria y el almacenamiento y nuestro compromiso multifac茅tico con Jap贸n鈥, afirm贸 el Dr. Siva Sivaram, presidente de Tecnolog铆a y Estrategia de Western Digital. 鈥淣uestra asociaci贸n estrat茅gica con Kioxia ha llevado a la introducci贸n de tecnolog铆a punta al mismo tiempo que se aument贸 la escala de las capacidades de fabricaci贸n e I+D. Esperamos continuar impulsando juntos el 茅xito a largo plazo鈥.

Esta inversi贸n conjunta agrega una sexta instalaci贸n de fabricaci贸n de memoria flash a la planta de Yokkaichi, lo que mejora su posici贸n como el sitio de fabricaci贸n de memorias flash m谩s grande del mundo. La primera fase de la instalaci贸n Y7 producir谩 memoria flash 3D que incluye 112 y 162 capas y nodos futuros.

Kioxia y Western Digital continuar谩n maximizando las sinergias mediante el desarrollo conjunto de memorias flash 3D y la inversi贸n conjunta en l铆nea con las tendencias del mercado para fortalecer su competitividad respectiva y ampliar su liderazgo en el espacio de la memoria.

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa l铆der mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producci贸n y venta de memorias flash y de unidades de estado s贸lido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindi贸 de Toshiba Corporation, la empresa que invent贸 la memoria flash NAND en 1987. Kioxia est谩 comprometida con mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnolog铆a de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH鈩, est谩 dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los tel茅fonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

Acerca de Western Digital

Western Digital tiene la misi贸n de desbloquear el potencial de los datos aprovechando la posibilidad de usarlos. Con las franquicias Flash y HDD, respaldadas por avances en tecnolog铆as de memoria, creamos revolucionarias innovaciones y potentes soluciones de almacenamiento de datos que permiten que el mundo haga realidad sus aspiraciones. Como parte fundamental de nuestros valores, reconocemos la urgencia de combatir el cambio clim谩tico y nos hemos comprometido con ambiciosos objetivos de reducci贸n de carbono aprobados por la iniciativa Science Based Targets. Obtenga m谩s informaci贸n acerca de Western Digital y las marcas Western Digital庐, SanDisk庐 y WD庐 en www.westerndigital.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores, incluidas declaraciones sobre las expectativas de las tendencias de la demanda; condiciones y oportunidades del mercado; y el desempe帽o financiero y operativo futuro de la Compa帽铆a. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y est谩n sujetas a riesgos e incertidumbres que podr铆an hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o impl铆citos en las declaraciones a futuro. Los riesgos materiales e incertidumbres, incluidas las respuestas futuras a la pandemia de la COVID-19 y sus efectos; la volatilidad en las condiciones econ贸micas mundiales; el impacto de las condiciones comerciales y del mercado; el impacto de productos y precios competitivos; nuestro desarrollo y la introducci贸n de productos basados en nuevas tecnolog铆as y la expansi贸n a nuevos mercados de almacenamiento de datos; los riesgos asociados a las iniciativas de ahorro de costos, las reestructuraciones, las adquisiciones, las desinversiones, las fusiones, las empresas conjuntas y nuestras relaciones estrat茅gicas; las dificultades o los retrasos en la fabricaci贸n u otras interrupciones de la cadena de suministro; la contrataci贸n y la retenci贸n de empleados clave; nuestro nivel sustancial de endeudamiento y otras obligaciones financieras; los cambios en nuestras relaciones con clientes clave; las interrupciones en las operaciones debidas a ataques cibern茅ticos u otros riesgos para la seguridad del sistema; las acciones de los competidores; los riesgos relacionados con el cumplimiento de los cambiantes requisitos legales y reglamentarios y el resultado de los procedimientos judiciales; y otros riesgos e incertidumbres enumerados en las presentaciones de la Compa帽铆a ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, 鈥淪EC鈥), incluido el Formulario 10-K de la Compa帽铆a presentado ante la SEC el 27 de agosto de 2021, a las que se dirige su atenci贸n. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que se refieren 煤nicamente a la fecha de este documento, y la Compa帽铆a no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar estas declaraciones a futuro para reflejar nueva informaci贸n o eventos, excepto lo requerido por la ley.

Western Digital, el logotipo de Western Digital, SanDisk y WD son marcas registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus filiales en EE. UU. y/o en otros pa铆ses.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

